ABCテレビでは、2026年3月8日（日）深夜１時57分より、注目のアイドルグループB&ZAI（バンザイ）による初の地上波特番「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」を放送する。 結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI 。しかし、彼らには足りないものがあった。それは……「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」！ 関東出身の彼らがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸か