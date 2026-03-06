６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８１円３７銭（０・３８％）高の４万８０３５円２４銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３４２円７８銭（０・６２％）高の５万５６２０円８４銭だった。読売３３３と比べて上昇幅が大きかった。米政府が人工知能（ＡＩ）向け半導体の出