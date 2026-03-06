2011年の東日本大震災による福島第一原発事故で避難を余儀なくされたとして、控訴審で賠償を求めていた岡山県の原告団の一部が東京電力と和解しました。 【写真を見る】福島第一原発事故で避難し岡山に移り住んだ原告団の一部賠償求める裁判の控訴審で東京電力と和解【岡山】 和解後に開かれた会見で弁護団が明らかにしました。この裁判は、15年前の福島第一原発事故後、岡山県に移り住んだ原告団が起こしたものです。避難生活