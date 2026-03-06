日本バスケットボール協会は3月6日、3x3男子の強化プロジェクトとして編成するスペシャライズドチーム「Team TOKYO 2026」のロスターを発表。2月24日から26日にかけて実施された選考合宿を経て、6名の選手が選出された。 同チームは、現在Bリーグでプレーする選手がオフシーズンを中心に本格的に3x3へ取り組み、FIBA 3x3男子プロサーキットに参戦することを想定。3x3男子