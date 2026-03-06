【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ついに開幕を迎えた『2026 ワールドベースボールクラシック』。 その全試合を独占生配信するNetflix大会応援ソングとして話題の稲葉浩志「タッチ」が、3月6日から主要音楽ダウンロード＆ストリーミングサービスにて配信がスタートし、MVも公開された。 ■日本 対 チェコ戦でライブ初披露 なお、稲葉は3月10日に東京ドームで行われる