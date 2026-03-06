日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限4410(2048) 6月限 374( 324) TOPIX先物 3月限1812(1627) 6月限 521( 521) 日経225ミニ 3月限 365( 0)