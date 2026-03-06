日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 17882( 17751) 6月限2098(2098) TOPIX先物 3月限 16354( 16354) 6月限1468(1468) 日経225ミニ 3月限365362(365362