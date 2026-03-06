日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 18453( 16452) 6月限2097(1797) TOPIX先物 3月限 20967( 19840) 6月限2045(2045) 日経225ミニ 3月限227044(226984