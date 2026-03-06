大阪3月限 日経225先物55730+590（+1.07％） TOPIX先物3717.5+32.0（+0.86％） 日経225先物（3月限）は前日比590円高の5万5730円で取引を終了。寄り付きは5万4790円と、シカゴ日経平均先物（5万4610円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。開始直後に5万4470円まで下げ幅を広げた後は上へのバイアスが強まり、5万5200円台を回復。前場中盤にかけて5万4510円と再び軟化する場面もみられたが、前場終盤はショ