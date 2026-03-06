神奈川県住宅供給公社の賃貸住宅に住む住民ら8人が一方的に家賃を増額されたとして、過払い分の返還などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は6日までに住民側の控訴を棄却した。4日付。住民らが増額後に法的手段で訴えず「黙示の合意」があったと判断した。請求を退けられた住民側は上告する方針。訴訟では、公社が借り主の合意を得ずに家賃を増額できるかどうかが争われ、最高裁は2024年6月、公社物件に借地借家法