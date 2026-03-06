ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」は6日、4日間の予選が終了。7日の5日目10〜12Rに行われる準優勝戦メンバーが決まった。粘り強い走りで18強入りを果たした。深見亜由美（34＝愛知）は4日目8Rで道中競り負けたが4着を守り、得点率6.00で予選を終了。中尾彩香、水口由紀と並び、上位着順の差で17位の中尾とともに18番目で第一関門を突破した。直前には2月9日