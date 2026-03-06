ＢＩＧＢＡＮＧが今年４月に開催される米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」で、デビュー２０周年記念ステージを披露すると６日、韓国メディアのテンアジアなどが報じた。記事によると、ＢＩＧＢＡＮＧはコーチェラの主要ステージの一つ・アウトドアシアターに立つ予定だという。アウトドアシアターは、メインステージであるコーチェラステージの次に大きい会場で、数万人を収容することができる大型会場だ。近年コーチェラ