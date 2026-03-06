ミラノ・コルティナパラリンピックの開幕を翌日に控えた５日、競技の開催地で盛り上がりを見せている。コルティナダンペッツォでは、パラリンピックのシンボル「スリーアギトス」のオブジェやカウントダウンクロックが設置され、道行く人たちがスマートフォンで熱心にその様子を写真に収めていた。また五輪閉幕後に一時見えなくなっていた聖火台も改めて登場。パラリンピック関係者の姿も日に日に増え、にぎやかな雰囲気に包