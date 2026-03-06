テキサス州ディアパークのガソリンスタンドに設置された燃料価格を示す看板/Mark Felix/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は5日、国内のガソリン価格の高騰は問題ではないとの認識を示した。米国の原油価格は先月27日から20%急騰している。「それについては何の心配もしていない」。トランプ氏はロイター通信の取材に答えそう語った。「事態が収束すれば価格は急速に下がるだろう。上がるなら上がるで問題はない。こ