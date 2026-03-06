大相撲の元幕内天鎧鵬、前北陣親方の南貴由輝さん（４１）が６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「南のごっちゃんねる」をスタートさせた。南さんがＣＥＯを務めるオオクマ観光株式会社、アカツキメディアスタジオの協業。「自分の認知度を上げると同時に、相撲界への恩返しがしたい」と、意気込みを口にした。この日は「自己紹介」「現役力士を高級寿司でお祝い」のテーマで動画を２本アップした。南さんは現役引退後、日本