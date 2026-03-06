石川県白山市の金沢総合車両所跡地で有害物質が検出された問題を受け、6日、白山市の田村敏和市長は、跡地の再開発に影響が出る可能性があると言及しました。6日に開かれた石川県の白山市議会。白山市・田村 敏和 市長：「県の指導内容に基づくJR西日本の判断によっては、活用用途や開発時期に影響があることが考えられます」白山市の松任駅近くに広がる金沢総合車両所跡地の再開発についてです。金沢総合車両所跡地を巡っては、2