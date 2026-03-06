“女性声優が演じる少年”をテーマにした少年アイドル企画で、2019年に声優・丸山有香の個人サークル“櫻縁家”の活動として始まった「アイショタ idol show time」。その新プロジェクトとして2024年に始動し楽曲リリースやドラマCDの発売など活動を重ねる「idol show time」初のイベント＜idol show time ミニイベント〜ぽかっこおりえんてーしょん！〜＞が、5月3日(日)にシダックスカルチャーホールにて開催決定。本日、かわいい