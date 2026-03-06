窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演し、DMM TVにて4月配信開始となるドラマ『外道の歌 SEASON2』に、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、杉本哲太が前作から続投することが発表された。併せてキービジュアルも解禁となった。【写真】『外道の歌』シーズン2のカッコいいキービジュアル人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。前シーズンは2024年12月に配信開始とな