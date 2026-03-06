“アニメのテレ東”が贈る、新オムニバスアニメプロジェクト始動！！ 注目のショートアニメたちが、日曜朝に大集合！ さらに番組ナビゲーターを、『おかあさんといっしょ』の 元『パント！』のおねえさん、上原りさが担当！ 新番組 「アニもり！」 ４月１２日（日）から毎週日曜あさ７時００分～７時３０分 テレ東系６局ネットにて放送スタート！