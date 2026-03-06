吉道 さゆり キャスター：あさって8日、石川のかじ取り役を決める石川県知事選挙が投開票日を迎えます。ここからは最終盤の注目点について、選挙デスクの住田さんとお伝えします。住田 鉄平 選挙デスク：今回の知事選ですが、最新の情勢調査では、馳浩さんと山野之義さんが互角の戦いを展開し、黒梅明さんが苦しい戦いとなっています。吉道：前回の選挙も、2人は大激戦となりましたね。住田：そうですね。その前回、4年前の