「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、MCの小島瑠璃子の“人生再スタート”にも密着。東京・赤坂で期間限定のお茶専門店をオープンする前日と当日の舞台裏が描かれた。【写真】こじるり、20年来の付き合いの美人マネジャーこの番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生