陰陽座、3月18日にリリースするライブアルバム『吟澪灑舞』のトレーラーを本日公開した。ライブアルバム『吟澪灑舞』は、2025年9月に開催された＜陰陽座ツアー2025『吟澪』＞の内容を収録している。本日公開されたトレーラーでは、開幕直後からまさにバンドとオーディエンスの呼応がほとばしる「吟澪に死す」から始まり、本ツアーを象徴する楽曲たちがピックアップされているという。https://youtu.be/KZt6Kp5Gd6oまた、ライブアル