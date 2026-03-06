「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』の最終回となる#3が5日に放送された。#3では、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却益と貯金を合わせた390万円で、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよが、飲食のリアルを学ぶため、長年飲食店を経営しているタレント・はるな愛のもとを訪れた。【写真】ゆきぽよ、水着姿で魅力全開！この番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資