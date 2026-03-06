ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#9が3日放送された。#9では、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で、注目を集めた若者たちの現在を調査する新企画「あのお騒がせ新成人は今！？」が放送された。【写真】どういう袴!?物議を醸した福岡の新成人たち調査員としてお笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27