◆オープン戦阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）ソフトバンク・小久保裕紀監督は阪神戦の後に、山本恵大外野手の２軍降格を明かした。育成出身の５年目外野手は５日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で２打数無安打、１三振に終わるなど、オープン戦で９打数無安打。「２月中旬から彼らしい姿が見られなかった。コーチも一致した意見」と、降格の理由を明かした。これでチームに同行する１軍野手は１８人となった。内訳は