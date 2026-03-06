ＪＲＡによる海外馬券発売は１６年１０月の凱旋門賞が初めて。ドバイワールドカップデーの発売は１７年が最初で、ドバイ・ワールドカップとシーマクラシック、ターフの３競走の売り上げは計２５億８１０７万５００円だった。１８年にはゴールデンシャヒーンを含む４競走を発売し、計３１億１５６６万２４００円。１９年も４競走で計３８億３４０９万６５００円だった。翌２０年はコロナ禍のため、競馬開催自体が中止された。