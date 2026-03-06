Zilqyが、2026年6月6日に大阪・GORILLA HALL OSAKAにて開催されるエクストリームメタルフェス＜DEVIFEST 2026＞への初出演を発表した。＜DEVIFEST＞は、国内外のラウド・メタルシーンを牽引するバンドが一同に介するイベント。主催のDEVILOOFはもちろん、過去にはCRYSTAL LAKEやCarnifex（USA）が出演し、2026年もPROMPTSやBUTCHER BABIES（USA）が出演するなど、世界水準のバンドが大阪に集結し、Zilqyはその最前線へと踏み込む。