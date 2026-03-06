Mega Shinnosukeが、5月22日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで対バンイベント＜MEGAGIG vol.1＞を開催することを発表した。「MEGAGIG」（読み：メガギグ）と名付けられた今回のイベントは、Mega Shinnosukeが憧れるアーティストや親交のあるアーティストを迎えて行う対バンイベントだという。今回は、以前より自身の楽曲レコーディングに参加いただいたり、MV出演など、親交のある先輩・OKAMOTO’Sを迎える。◆◆◆