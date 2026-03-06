同じ髪型に頼ってもう何年……？ 過ぎた年数の意外な長さに驚いたなら、そろそろイメチェンのタイミングです。今っぽいヘアスタイルを目指したい人は「ウルフ」の要素を取り入れてみて。以前は、ウルフヘアというとハイレイヤーが主流でしたが、ここ数年はローレイヤーを控えめに楽しむ傾向に。収まりの良いボブをベースにして、さりげなく今っぽさを更新してみて。 アレンジ派は長さにこだわって