ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が６日、都内で初単独主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに登場した。年齢も性格もバラバラな元殺し屋が、ダンス大会の優勝を目指す物語。佐久間は伝説の元殺し屋・ダイヤを演じている。サングラスに黄色のスーツ姿で登場した。客席のファンも持参したサングラスを掛けて歓声を送り「皆さんからの愛を感じました」と感謝。「（公開）初日ってことでうるっと来た。いよ