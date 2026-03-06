こたにが、2月11日に配信リリースした新曲「ひかり」のMVを公開した。こたに自身が作詞作曲を手掛けた「ひかり」は、2025年12月にリリースした前作「渦」に引き続き、アレンジ・プロデュースにクラムボンのミトを迎え、アコースティックギターをこたにが担当、エレキギターに永井聖一（相対性理論 / TESTSET / QUBIT）、ベースにミト（クラムボン）、ドラムにあらきゆうこといったミュージシャン陣を迎えてレコーディングされた。