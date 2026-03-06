◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人の浦田俊輔内野手が「１番・二塁」で先発出場し、第１打席で中前打を放った。代走のみ出場の２３日・楽天戦を除き、対外試合５試合連続ヒットとなった。初回先頭、フルカウントからオリックス・山岡の外角直球をコンパクトにはじき返した。キャンプからアピールを続け、川相ディフェンスコーチから「去年から動きがかなり良くなっている」と評価されている２年目の若