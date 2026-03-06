映画「ボルベール〈帰郷〉」（2007年）でスペイン人として初めて米アカデミー賞にノミネートされ、ウディ・アレン監督の「それでも恋するバルセロナ」（2009年）では同賞の助演女優賞を獲得した女優ペネロペ・クルス（51）は、ハリウッド進出当時、そのスペイン語アクセントのある英語により、苦戦を強いられたという。「パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉」（2011年）、「オリエント急行殺人事件