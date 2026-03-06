松本市の「松本少年刑務所」には全国で唯一、刑務所の中に中学校があります。6日は、その中学校で卒業式が行われ、「5人の受刑者」が卒業証書を受け取りました。松本市立旭町中学校小松 伸行 校長「本校において中学校の課程を卒業したことを証明します」卒業証書を受け取ったのは、「松本少年刑務所」内にある松本市立旭町中学校桐分校の卒業生5人です。この分校は、全国で唯一、刑務所の中にある中学校として1955年に開校し、こ