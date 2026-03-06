６日、全人代が北京市内の梅地亜中心（メディアセンター）で開いた経済テーマの記者会見。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月6日】中国財政部の藍仏安（らん・ふつあん）部長は6日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の経済テーマ記者会見で、2026年の財政規模は三つの面で「過去最高」となるとの見方を示した。まずは財政支出の総額は初めて30兆元（1元＝約23円）を超える。政府債券の発行も拡大し