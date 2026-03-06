消防などによりますと、6日午後4時過ぎ、富山市の富山駅近くの繁華街の路上で「40代女性が腹部を刺された」と通報がありました。刺された女性は駐車場に倒れていて容体は分かっていませんが、病院への搬送時、意識はあったということです。刺した人物が一時、近くの店舗の中にいたという情報もあったということで、警察が行方を追っています。