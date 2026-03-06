「ヴィーナスシリーズ酒処京都新京極スタンド杯」（６日、びわこ）後半１１Ｒをコンマ０５のトップタイＳで逃げ、予選ラストを連勝で締めた樋口由加里（３８）＝岡山・１０２期・Ａ２。終わってみれば予選は唯一のオール３連対で、堂々の２位通過を決めた。準優１号艇を知ると「えー！２、３号艇だと思っていた」と驚いた表情。足も「（土屋）実沙希に帰る前に教えてもらい、回転を抑えたら足は良くなった。合えばエンジン