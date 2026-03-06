「今日は家事も仕事も休みます」と書かれたプラカードを掲げて行進する女性ら＝6日午前、宇都宮市女性が仕事や家事、育児を一斉に休んだら社会はどうなるか―。こんな問いを突きつけ、ジェンダー平等を目指すアクション「日本版女性の休日」が6日、国際女性デーを前に各地で行われた。モデルは約50年前、アイスランドで女性の約9割が参加したとされる同名のストライキ。参加者は「女性の負担に気付いて」と思いを共にした。全