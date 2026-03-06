公式練習で滑走するパラアルペンスキー女子座位の村岡桃佳＝4日、コルティナダンペッツォ（共同）アルペンスキーで冬季パラリンピックの金メダル通算4個を誇る女子座位の村岡桃佳（トヨタ自動車）は、4度目の冬の祭典を前に「これまでの大会はプレッシャーしかなかった。楽しいパラリンピックにしたい」と願う。昨年11月に左鎖骨を折ったエースは、ぶっつけ本番ながら実戦復帰の喜びをかみしめている。前回2022年北京大会は3冠