ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが６日、同局「Ｎスタ」で、３０センチ以上髪の毛を切った新ヘアスタイルで登場した。冒頭の挨拶で、日比アナは「私たちの装いも春めいてきました」と笑顔を見せると、山内あゆアナが「日比アナ、髪を切って軽やかになりましたね」と声をかけた。日比アナは、ストレートのロングヘアがトレードマークだったが「恐縮です。ずっと目標にしていたヘアドネーションを、ついにすることができました