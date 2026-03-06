きょう午後、富山駅近くの繁華街の路上で「40代女性が腹部を刺された」と警察に通報がありました。刺された女性の容体は分かっていませんが、病院への搬送時、意識はあったということです。現場近くから中継です。清水さん。私は今、富山駅南口の繁華街、新富町に来ています。現場周辺には規制線が張られていて、多くの人が集まっています。消防などよりますと、きょう午後4時すぎ、富山市新富町で「40代女性が腹部を刺された」と