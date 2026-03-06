防衛省は、今月8日に小泉防衛大臣が宮城県の航空自衛隊・松島基地を視察のため訪問すると発表しました。松島基地は空自のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」の本拠地で、15年前に発災した東日本大震災で被災した基地です。視察の中で小泉大臣は「ブルーインパルス」に搭乗し、空から宮城県と福島県の復興状況を確認する予定だということです。