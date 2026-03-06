ＪＲＡは６日、ドバイワールドカップデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）の馬券発売を見送ると発表した。万全の発売体制が十分に担保できないことから、農林水産大臣への発売認可申請を見送ることとした。競馬法第３条の２第１項に基づき、ドバイゴールデンシャヒーン、ドバイターフ、ドバイシーマクラシック、ドバイワールドＣが指定競走と定められており、農林水産大臣の認可を受ければ馬券発売が可能だった。現在はドバ