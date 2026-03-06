CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100乳幼児が感染すると重い肺炎を発症したり、後遺症として喘息になることがある「RSウイルス」に対する妊婦向けのワクチン「アブリスボ筋注用」が、4月から原則無料の定期接種化される。妊婦が定期接種の対象になるのは、今回が初めて。これまでの任意接種では費用は自己負担（約3万円前後）だったが、定期接種では公費で支援が受けられるため、妊婦からも期待が高まって