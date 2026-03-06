ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の大谷（米ドジャース）が６日、東京ドームで行われる初戦の台湾戦を前に、ファンの前でフリー打撃を披露した。試合前にフリー打撃を行うのは異例で、２１スイングのうち、柵越えが１０本。右翼スタンド上部のビジョンを直撃したり、さらにその上の照明付近まで届いたりと特大の当たりを連発し、スタンドは騒然となった。大谷は１番指名打