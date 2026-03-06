野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組・東京プールで、日本代表「侍ジャパン」が６日に台湾と初戦を戦う。大谷翔平（ドジャース）ら日本の強力打線と対戦する台湾は右腕の鄭浩均が先発する。どんな投手なのか。（デジタル編集部）台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）公式ページによると、鄭浩均は「中信兄弟」に所属する２８歳、身長１メートル９１の大型右腕で、昨シーズンは台湾リーグで１１試合に先