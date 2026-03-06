富山市の富山駅近くにある飲食店内で女性を包丁で刺したとして、富山中央署は６日、住所と職業がともに不詳の男（６９）を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午後４時頃、市内の飲食店で、女性の腹部を刺し身包丁で複数回刺して、殺害しようとした疑い。女性は４０歳代で救急搬送された。現場では意識があったという。男と女性は知人関係とみられ、同署が事件の経緯を調べている。また、男も腹部にけがを