SnowManの佐久間大介（33）が6日、都内で初主演映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の初日舞台あいさつに出席した。椎名桔平（61）らとともにカラフルなスーツとサングラスを掛けて登場し、「全国の皆さん、一緒に楽しもうぜ」とノリノリでアピールした。暗殺の遂行のためチームを組んでダンス大会に出場する5人の殺し屋の絆を描く。単独初主演映画。「今日のこの初日を迎えたときにそれを考えただけで、目がうるっとく