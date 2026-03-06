日本漁業の生産はどうすれば維持できるか。鹿児島大学教授の佐野雅昭さんは「これまで日本は様々な漁獲規制を強めてきた。しかしそれが逆に規制が緩い国の競争力を高め、日本漁業の立場を弱め、多くの国益が失われている」という――。※本稿は、佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／1001slide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／1001slide■中国漁業の海外進出、