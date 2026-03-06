６日の日本戦を前に台湾代表・曽豪駒（ツェン・ハオジュ）監督が、試合前会見で、前日のオーストラリア戦で、左手に死球を受け途中交代した主将の陳傑憲（チェン・ジーシェン・３２）外野手の起用法について言及した。一夜明けたこの日、陳の状態について「今は動ける範囲で動いています」としたうえで、日本戦についてはスタメンではなく「代走の可能性はあります」と、出場の可能性を否定しなかった。明日以降のチェコ戦に